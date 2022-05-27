Завьялова: когда идёт уравниловка между мужчиной и женщиной, это совершенно неправильно

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова высказалась об уравнении женских и мужских дистанций. С нового сезона все будут бегать 10, 20 и 50 км.

«Всё равно лыжники больше всего работают над выносливостью. Возможно, разве что спринтерам будет тяжеловато. Но мы практикуем такие дистанции. Когда я только начинала выступать, пробегали 30 км по несколько раз за сезон. Однако были и пятёрки, и десятки. Сами по себе длинные дистанции не страшны. Даже 50 км, бог с ним, один раз тоже можно пробежать. Потому что лыжники это обычно делают в конце сезона — бегают марафоны. Но когда идёт уравниловка между мужчиной и женщиной, считаю это совершенно неправильным. Ребятам совсем сократили дистанции, а девушкам — наоборот. Просто смысла в этом не вижу. Не знаю, что там у них в головах происходит.

Мне не нравится эта уравниловка. Смотришь расписание этапов, а там одни гонки по 10 и 20 км плюс спринт. Лучше, когда разные дистанции: 5—10—15—30. А так никакого разнообразия», — приводит слова Завьяловой RT.