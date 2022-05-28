Чемпион мира в марафоне Ольссон похвалил FIS за уравнение дистанций у женщин и мужчин

Двукратный олимпийский чемпион в эстафете, чемпион мира в марафоне и индивидуальной гонке, шведский лыжник Йохан Ольссон оценил решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) уравнять дистанции у мужчин и женщин.
«Мужчины теперь имеют равные дистанции с женщинами! Некоторые СМИ преподнесли эту новость таким образом, как будто лыжницы должны адаптироваться к мужским дистанциям, а это не так, кроме марафона на 50 км.
Я понимаю, что большинство спортсменов негативно относятся к этому решению. Многие элитные лыжники, привыкшие к тысячам часов тонкой подводки к соревнованиям, не хотят никаких серьёзных изменений. Но в конечном итоге это действительно хорошее и действительно очевидное решение. Нет никаких доводов в пользу того, что дистанции у женщин и мужчин должны быть разной длины. По моему мнению, FIS права, что адаптировала календарь.
Вишенкой на торте стало введение женского марафона на 50 км. Нет сомнений, что женщины, тренирующиеся на равных с мужчинами, смогут справиться с этой эпической дистанцией. Я не верю, что кто-то может считать иначе. Сейчас нет гонки, которую я жду в следующем сезоне настолько же сильно, как первый женский полтинник в Хольменколлене!» — написал Ольссон в своих социальных сетях.
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