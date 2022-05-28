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Александр Большунов впервые станет отцом

Александр Большунов впервые станет отцом
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов впервые станет отцом. В репортаже «Матч ТВ» сообщается, что супруга спортсмена, лыжница Анна Жеребятьева, ждёт ребёнка.

В настоящее время Большунов находится на сборах сборной России в Крыму. Жеребятьева отправилась с ним на сборы.

Большунов и Жеребятьева поженились в апреле 2021 года.

Новый сезон стартует в ноябре 2022 года. Но ранее российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой FIS. В связи с этим пока нет определённости, будут ли допущены россияне к турнирам или нет. В России уже сообщили о готовности проводить альтернативные соревнования с участием представителей соседних стран.

Ранее Большунов перенёс несколько операций.

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