Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов впервые станет отцом. В репортаже «Матч ТВ» сообщается, что супруга спортсмена, лыжница Анна Жеребятьева, ждёт ребёнка.



В настоящее время Большунов находится на сборах сборной России в Крыму. Жеребятьева отправилась с ним на сборы.



Большунов и Жеребятьева поженились в апреле 2021 года.



Новый сезон стартует в ноябре 2022 года. Но ранее российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой FIS. В связи с этим пока нет определённости, будут ли допущены россияне к турнирам или нет. В России уже сообщили о готовности проводить альтернативные соревнования с участием представителей соседних стран.

Ранее Большунов перенёс несколько операций.