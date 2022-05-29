Сильнейшая американская лыжница Джессика Диггинс вышла замуж

Олимпийская чемпионка американская лыжница Джессика Диггинс вышла замуж. Титулованная спортсменка опубликовала в своих социальных сетях трогательные фото со свадьбы.

Супругом Диггинс стал бывший канадский хоккеист Уэйд Поплавски.

«Отрепетировано и готово», — подписала снимки Диггинс.

Фото: из личного архива Джессики Диггинс

Фото: из личного архива Джессики Диггинс

«Поздравляю и желаю удачи», — написала в комментариях к посту олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Виктория Карль.

30-летняя Диггинс – олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, чемпионка мира 2013 года в той же дисциплине, обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2020/2021. На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Джессика завоевала две личные медали – бронзу в личном спринте и серебро в марафоне.