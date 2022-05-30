Юлия Ступак: когда у тебя есть всё, что нужно, ты выходишь в пижаме

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, в каком наряде выходит из дома, а именно в пижаме.

«Когда у тебя в доме есть всё, что тебе нужно, ты выходишь в пижаме», — подписала она соответствующую фотографию.

Фото: из личного архива юлии ступак

Ранее Юлия Ступак получила травму на сборе в Крыму. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. В сезоне-2021/2022 лыжница занималась под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера. Крамер покинул сборную России и перешёл на работу в команду Италии, а Ступак вошла в состав группы Бородавко.

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