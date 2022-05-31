Фрида Карлссон и Майя Дальквист покинули сборную Швеции по лыжным гонкам

Чемпионка мира 2019 года в эстафете Фрида Карлссон и двукратная чемпионка мира Майя Дальквист покинули сборную Швеции по лыжным гонкам. Причина заключается в том, что местная федерация не смогла договориться с лыжницами о финансовых аспектах соглашения на предстоящий сезон. Также сообщается, что спортсменки хотят проводить больше времени дома, в Швеции, и тренироваться со своими командами, а не со сборной.

«Это печально. Но мы открыли дверь для Фриды и Майи, чтобы найти решение», — приводит слова менеджера сборной Швеции Ларса Эберга SVT.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Фрида Карлссон заняла 12-е место (538 очков), а Майя Дальквист — 10-е (645). Победила россиянка Наталья Непряева (973).

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