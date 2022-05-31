Фрида Карлссон и Майя Дальквист покинули сборную Швеции по лыжным гонкам

Чемпионка мира 2019 года в эстафете Фрида Карлссон и двукратная чемпионка мира Майя Дальквист покинули сборную Швеции по лыжным гонкам. Причина заключается в том, что местная федерация не смогла договориться с лыжницами о финансовых аспектах соглашения на предстоящий сезон. Также сообщается, что спортсменки хотят проводить больше времени дома, в Швеции, и тренироваться со своими командами, а не со сборной.
«Это печально. Но мы открыли дверь для Фриды и Майи, чтобы найти решение», — приводит слова менеджера сборной Швеции Ларса Эберга SVT.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Фрида Карлссон заняла 12-е место (538 очков), а Майя Дальквист — 10-е (645). Победила россиянка Наталья Непряева (973).
Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022:
- 31 мая 2022
-
13:33
-
12:58
-
12:37
- 30 мая 2022
-
14:15
- 29 мая 2022
-
14:17
- 28 мая 2022
-
20:50
-
18:33
-
12:15
-
11:41
- 27 мая 2022
-
22:23
-
21:54
-
15:55
-
15:33
-
12:37
- 26 мая 2022
-
21:15
-
19:27
-
16:47
-
16:18
-
16:02
-
15:17
-
15:16
-
14:43
-
14:07
-
14:02
-
13:54
-
13:45
-
13:26
-
12:51
-
10:39
-
09:05
- 25 мая 2022
-
20:41
-
19:25
-
16:50
-
16:38
-
16:33