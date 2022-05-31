Фото: Дарио Колонья показал актуальную форму после завершения карьеры

Четырёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира и четырёхкратный обладатель Кубка мира, швейцарский ветеран Дарио Колонья продолжает поддерживать форму после завершения карьеры, о чём рассказывает в социальных сетях.
«Даже после завершения карьеры я по-прежнему люблю заниматься спортом, поддерживать себя в форме и оставаться здоровым», – написал спортсмен, опубликовав фото с велосипедной прогулки.
Фото: из личного архива Дарио Колоньи
Фото: из личного архива Дарио Колоньи
На Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Колонья так и не вошёл в призы, став 44-м в гонке с раздельным стартом на 15 км, 14-м – в марафоне и 7-м – в эстафете. Самым же успешным лыжником по итогам Олимпиады стал россиянин Александр Большунов, завоевавший пять медалей, из которых три – золотые.
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