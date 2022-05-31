«Ничего удивительного». В сборной Швеции отреагировали на уход Дальквист и Карлссон
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Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Быстрём прокомментировал уход из национальной команды Фриды Карлссон и Майи Дальквист.
Напомним, спортсменки приняли решение после того, как не смогли договориться с федерацией о финансовых аспектах на предстоящий сезон.
«В этом нет ничего удивительного. Мы представили список тех, кого взяли в сборную, но отметили, что продолжим диалог с несколькими спортсменами. Могло произойти всё, что угодно.
Нет, я не был удивлён, поскольку мы вели переговоры. Я понимаю их ход мысли, и мы пытались прийти к соглашению. Мы хотели, чтобы они дали ответ вчера, поскольку у нас начинаются сборы. Хорошо, что они это сделали», – приводит слова функционера издание SVT.
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