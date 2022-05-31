Карлссон — об уходе из сборной Швеции: дело не в деньгах
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Шведские лыжницы Фрида Карлссон и Майя Дальквист прокомментировали новость об уходе из национальной команды.
Карлссон — в интервью Aftonbladet: «Для меня крайне важна непрерывность в работе с моей командой, и она могла нарушиться поездкой на сборы. Я получаю достаточно от тех, с кем предпочитаю тренироваться.
Всё дело в том, чтобы больше дней оставаться дома и придерживаться выбранной линии подготовки. Речь вообще не о деньгах. Мы были готовы отказаться от них, чтобы провести время дома. Но этот компромисс не удалось реализовать».
Дальквист: «Было крайне непросто. Всю весну я провела с комом в горле. Мне бы хотелось думать, что наилучшее решение — это остаться в сборной. Но, как уже сказали, моя команда подготовит меня лучше».
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