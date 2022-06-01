Тренер Грушин объяснил, почему купленный для ОКР тредбан не использовался целый год

Руководитель Инновационного центра легендарный тренер Александр Грушин объяснил, почему купленный для Олимпийского комитета России (ОКР) тредбан не использовался целый год.



«Мы тредбан устанавливали год. Почему так долго? Купили, растаможили, завезли, а помещения специализированного не было. Из-за этого вся работа превратилась в огромную эпопею. Пришлось сначала в ОКР ремонт сделать. Но теперь установили и запустили, всё нормально.

Наш тредбан – единственный в мире, установленный в кабине с гипоксической средой, где можно имитировать различные условия, регулируя уровень содержания кислорода. Мы отработали все наборы тестов – шведские, финские, австрийские, немецкие, норвежские. Мы можем работать по любым их них, но совместно с тренерами сборных команд разработали и свой. В нашем подразделении в Сочи тоже есть тредбан, но там американский, там другая настройка», — сказал Грушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.