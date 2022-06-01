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Тренер Грушин объяснил, почему купленный для ОКР тредбан не использовался целый год

Тренер Грушин объяснил, почему купленный для ОКР тредбан не использовался целый год
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Руководитель Инновационного центра легендарный тренер Александр Грушин объяснил, почему купленный для Олимпийского комитета России (ОКР) тредбан не использовался целый год.

«Мы тредбан устанавливали год. Почему так долго? Купили, растаможили, завезли, а помещения специализированного не было. Из-за этого вся работа превратилась в огромную эпопею. Пришлось сначала в ОКР ремонт сделать. Но теперь установили и запустили, всё нормально.

Наш тредбан – единственный в мире, установленный в кабине с гипоксической средой, где можно имитировать различные условия, регулируя уровень содержания кислорода. Мы отработали все наборы тестов – шведские, финские, австрийские, немецкие, норвежские. Мы можем работать по любым их них, но совместно с тренерами сборных команд разработали и свой. В нашем подразделении в Сочи тоже есть тредбан, но там американский, там другая настройка», — сказал Грушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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