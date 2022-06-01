«Эффективность вызывает сомнения». Тренер Грушин — о персональном тредбане Большунова

Руководитель Инновационного центра легендарный тренер Александр Грушин объяснил, почему трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову не нужен персональный тредбан.

«Везде обсуждается тема приобретения тредбана по просьбе Большунова. Однако это не совсем объективная картина. ОКР задолго до появления в медиа этой информации пытался приобрести тредбан для нас. Большунов – талантливейший парень, но не продукт правильно выстроенной системы. Он выиграл практически всё. Саша относительно недавно говорил, что если бы у него была возможность чаще использовать тредбан в работе, то его результаты стали бы ещё выше. Может быть, но давайте разберёмся с данной ситуацией.

Сколько дней спортсмен находится на сборах и соревнованиях? Примерно 300. Потом приехал домой, а там наваливаются домашние дела, каким бы профессионалом ты ни был. Может быть, Саша за 5-6 дней пребывания дома проведёт две, максимум три тренировки на тредбане. А может, даже и нет.

Только этот фактор вызывает сомнения в эффективности такой покупки. Но раз он куплен, давайте дальше. Можно ли совершенствовать на тредбане технику? Если пытаться этим заниматься, то скорость передвижения нужно использовать близкую к соревновательной. Но целесообразно ли проводить подобные высокоинтенсивные тренировки после нагрузок на сборах, когда идёт разгрузочная фаза?

Кроме того, вокруг тредбана должен быть обслуживающий персонал: менять скорость, углы, включить его, наконец. Как будет вестись съёмка, проводиться аналитика? Но если даже представить, что Саша как-то решит все эти вопросы, то представим ситуацию, что он закончит со спортом. Рано или поздно, но это произойдёт. А тредбан куда девать? Так что эффективность использования тредбана в домашних условиях у меня вызывает сомнения», — сказал Грушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.