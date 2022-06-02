В FIS не исключили отказа от уравнения дистанций для мужчин и женщин в лыжных гонках

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не исключила отказа от равных для мужчин и женщин дистанций в лыжных гонках, если реформа будет признана неудачной.
«Новые дистанции появились в результате изменения правил. Решение не следует считать экспериментом, поэтому, как и в случае с другими поправками к правилам, комитет по лыжным гонкам в будущем может рекомендовать другое изменение правил с целью изменения дистанций, если нынешний формат не получит положительных оценок», — приводит слова представителя FIS ТАСС.
Ранее Конгресс FIS уравнял женские и мужские дистанции в лыжных гонках. У мужчин дистанции 15 км и 30 км сократились до 10 км и 20 км соответственно, у женщин дистанция марафона увеличилась с 30 км до 50 км.
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