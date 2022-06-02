Стал известен календарь чемпионата мира 2023 года по лыжным гонкам

Стало известно расписание чемпионата мира 2023 года по лыжным гонкам, который пройдёт в Планице (Словения). Об этом сообщает Langd.se.

Напомним, ранее в FIS приняли решение уравнять дистанции мужских и женских гонок, однако это правило действует лишь на Кубке мира — на чемпионате мира дистанции остались прежними.

Календарь чемпионата мира 2023 года по лыжным гонкам

22 февраля (среда):

отборочная гонка 5 км, свободный стиль, женщины

отборочная гонка 10 км, свободный стиль, мужчины

23 февраля (четверг):

спринт, классический стиль

24 февраля (пятница):

скиатлон 30 км, мужчины

25 февраля (суббота):

скиатлон 15 км, женщины

26 февраля (воскресенье):

командный спринт, свободный стиль

27 февраля (понедельник):

выходной день

28 февраля (вторник):

10 км, свободный стиль, женщины

1 марта (среда):

15 км, свободный стиль, мужчины

2 марта (четверг):

эстафета 4×5 км, женщины

3 марта (пятница):

эстафета 4×10 км, мужчины

4 марта (суббота):

масс-старт 30 км, классический стиль, женщины

5 марта (воскресенье):

масс-старт 50 км, классический стиль, мужчины

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