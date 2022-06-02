Стал известен календарь чемпионата мира 2023 года по лыжным гонкам

Стало известно расписание чемпионата мира 2023 года по лыжным гонкам, который пройдёт в Планице (Словения). Об этом сообщает Langd.se.
Напомним, ранее в FIS приняли решение уравнять дистанции мужских и женских гонок, однако это правило действует лишь на Кубке мира — на чемпионате мира дистанции остались прежними.
Календарь чемпионата мира 2023 года по лыжным гонкам
22 февраля (среда):
отборочная гонка 5 км, свободный стиль, женщины
отборочная гонка 10 км, свободный стиль, мужчины
23 февраля (четверг):
спринт, классический стиль
24 февраля (пятница):
скиатлон 30 км, мужчины
25 февраля (суббота):
скиатлон 15 км, женщины
26 февраля (воскресенье):
командный спринт, свободный стиль
27 февраля (понедельник):
выходной день
28 февраля (вторник):
10 км, свободный стиль, женщины
1 марта (среда):
15 км, свободный стиль, мужчины
2 марта (четверг):
эстафета 4×5 км, женщины
3 марта (пятница):
эстафета 4×10 км, мужчины
4 марта (суббота):
масс-старт 30 км, классический стиль, женщины
5 марта (воскресенье):
масс-старт 50 км, классический стиль, мужчины
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