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Стал известен календарь чемпионата мира 2023 года по лыжным гонкам

Стал известен календарь чемпионата мира 2023 года по лыжным гонкам
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Стало известно расписание чемпионата мира 2023 года по лыжным гонкам, который пройдёт в Планице (Словения). Об этом сообщает Langd.se.

Напомним, ранее в FIS приняли решение уравнять дистанции мужских и женских гонок, однако это правило действует лишь на Кубке мира — на чемпионате мира дистанции остались прежними.

Календарь чемпионата мира 2023 года по лыжным гонкам
22 февраля (среда):
отборочная гонка 5 км, свободный стиль, женщины
отборочная гонка 10 км, свободный стиль, мужчины

23 февраля (четверг):
спринт, классический стиль

24 февраля (пятница):
скиатлон 30 км, мужчины

25 февраля (суббота):
скиатлон 15 км, женщины

26 февраля (воскресенье):
командный спринт, свободный стиль

27 февраля (понедельник):
выходной день

28 февраля (вторник):
10 км, свободный стиль, женщины

1 марта (среда):
15 км, свободный стиль, мужчины

2 марта (четверг):
эстафета 4×5 км, женщины

3 марта (пятница):
эстафета 4×10 км, мужчины

4 марта (суббота):
масс-старт 30 км, классический стиль, женщины

5 марта (воскресенье):
масс-старт 50 км, классический стиль, мужчины

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