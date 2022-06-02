Алла Цупер: белорусские фристайлисты должны доказать, что на голову выше всех остальных

Олимпийская чемпионка по фристайлу, член комиссии спортсменов НОК Беларуси Алла Цупер, которая в качестве VIP-гостя принимает участие в международном форуме юных олимпийцев в Москве, высказалась о задачах, которые стоят перед спортсменами в период отстранения.
«Очень тяжёлые времена в спорте настали, но мы должны объединиться и противостоять этому натиску, чтобы показать в дальнейшем, что мы всё-таки сильные духом, и доказать, что мы выше на голову всех остальных.
Уверена, что такая ситуация недолго продлится, белорусские фристайлисты будут принимать участие в международных соревнованиях. Нужно совместно проводить состязания с россиянами, чтобы наши ребята чувствовали соревновательный дух и видели, каких результатов можно добиваться.
У нас всё хорошо, растёт достойная замена. Поменялся состав команды, и я думаю, что в будущем мы покажем хороший результат. Всё-таки школа фристайла в Беларуси эффективна», — приводит слова Цупер БелТА.
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