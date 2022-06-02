Российские этапы не вошли в календарь КМ по прыжкам на лыжах с трамплина

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не включила российские этапы в календарь Кубка мира и Континентального кубка сезона-2022/2023.
В последние годы соревнования проводились в Нижнем Тагиле и в Чайковском. Причём мужской этап в Нижнем Тагиле начинал сезон в ноябре, когда в Европе ещё нет снега и недостаточно холодно. В этом году подобный этап был более чем необходим, так как старты нужно было развести с чемпионатом мира по футболу, который пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Однако и это не помогло России сохранить этап. FIS решила начать Кубок мира 5 ноября в Висле (Польша). Стартовать там спортсмены будут со льда, а приземляться на искусственное покрытие. Такой гибридный вариант на зимнем Кубке мира будет применён впервые.
Дальнейшие этапы пройдут в Финляндии, Германии, Швейцарии, Австрии, Японии, Румынии, Норвегии, Словении и даже США, где последний раз прыгуны с трамплина собирались в рамках Кубка мира 19 лет назад – в феврале 2004 года.
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