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Артём Мальцев показал, как выглядит «загар лыжника». Фото

Артём Мальцев показал, как выглядит «загар лыжника». Фото
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Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете лыжник сборной России Артём Мальцев опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как выглядит так называемый загар лыжника. Снимок сделан на сборах в Крыму.

«Загар лыжника», — подписал фотографию Мальцев.

Фото: из личного архива артёма мальцева

Ранее Артём Мальцев рассказал, почему решил перейти в группу старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко. В сезоне-2021/2022 Мальцев тренировался под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера, который по окончании сезона ушёл из сборной России. В группе Бородавко также тренируются Александр Большунов, Никита Денисов, Мария Истомина, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

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