Юлия Ступак: две недели назад я мечтала о двух вещах

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак рассказала, как восстанавливается после травмы. Ранее старший тренер национальной команды Юрий Бородавко сообщил, что Ступак получила травму на сборе в Крыму.

«Две недели назад я мечтала о двух вещах: поскорее бы побегать и потанцевать. Так вот, вчера я отплясывала на концерте. А сегодня уже бегала. Косо, криво, лишь бы живо, но зато с диким кайфом.

Иногда самые незначительные вещи наполняют нас ещё больше. Так что доброе утро, получается», — написала Ступак в своих социальных сетях, прикрепив текст к своей фотографии.

Фото: из личного архива юлии ступак

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