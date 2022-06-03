Юлия Ступак: две недели назад я мечтала о двух вещах
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак рассказала, как восстанавливается после травмы. Ранее старший тренер национальной команды Юрий Бородавко сообщил, что Ступак получила травму на сборе в Крыму.
«Две недели назад я мечтала о двух вещах: поскорее бы побегать и потанцевать. Так вот, вчера я отплясывала на концерте. А сегодня уже бегала. Косо, криво, лишь бы живо, но зато с диким кайфом.
Иногда самые незначительные вещи наполняют нас ещё больше. Так что доброе утро, получается», — написала Ступак в своих социальных сетях, прикрепив текст к своей фотографии.
Фото: из личного архива юлии ступак
Также посмотрите видео о том, как живёт величайший лыжник в истории, представитель Норвегии Бьорн Дэли:
Комментарии
- 3 июня 2022
-
09:12
-
08:23
- 2 июня 2022
-
18:08
-
17:17
-
16:37
-
16:32
-
14:03
-
12:03
- 1 июня 2022
-
23:30
-
22:39
- 31 мая 2022
-
16:31
-
15:04
-
13:33
-
12:58
-
12:37
- 30 мая 2022
-
14:15
- 29 мая 2022
-
14:17
- 28 мая 2022
-
20:50
-
18:33
-
12:15
-
11:41
- 27 мая 2022
-
22:23
-
21:54
-
15:55
-
15:33
-
12:37
- 26 мая 2022
-
21:15
-
19:27
-
16:47
-
16:18
-
16:02
-
15:17
-
15:16
-
14:43
-
14:07
Партнерский контент