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У Сергея Устюгова украли велосипед с лестничной площадки в Екатеринбурге

У Сергея Устюгова украли велосипед с лестничной площадки в Екатеринбурге
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30-летний известный российский лыжник Сергей Устюгов сообщил в социальных сетях, что стал жертвой кражи велосипеда в одном из районов Екатеринбурга.

«Это жесть ребята. Сегодня ночью у меня угнали велосипед с лестничной площадки в Екатеринбурге. В службу охраны позвонил, заявление в Полицию пишу», — рассказал Сергей в своей публикации.

Фото: Из личного архива Сергея Устюгова.

Напомним, что Сергей Устюгов является олимпийским чемпионом в эстафете 4×10 км, двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратным чемпионом мира среди молодёжи, пятикратным чемпионом мира среди юниоров и заслуженным мастером спорта России.

Ранее стало известно, что готовиться к следующему сезону Устюгов будет в группе Егора Сорина. Его многолетний наставник немецкий специалист Маркус Крамер не сможет продолжить работу в сборной России, однако напишет для Сергея тренировочный план. Коллектив Сорина уже проводит первый подготовительный сбор, Устюгов его пропускает, но присоединится к команде ко второму.

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