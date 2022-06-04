У Сергея Устюгова украли велосипед с лестничной площадки в Екатеринбурге

30-летний известный российский лыжник Сергей Устюгов сообщил в социальных сетях, что стал жертвой кражи велосипеда в одном из районов Екатеринбурга.
«Это жесть ребята. Сегодня ночью у меня угнали велосипед с лестничной площадки в Екатеринбурге. В службу охраны позвонил, заявление в Полицию пишу», — рассказал Сергей в своей публикации.
Фото: Из личного архива Сергея Устюгова.
Напомним, что Сергей Устюгов является олимпийским чемпионом в эстафете 4×10 км, двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратным чемпионом мира среди молодёжи, пятикратным чемпионом мира среди юниоров и заслуженным мастером спорта России.
Ранее стало известно, что готовиться к следующему сезону Устюгов будет в группе Егора Сорина. Его многолетний наставник немецкий специалист Маркус Крамер не сможет продолжить работу в сборной России, однако напишет для Сергея тренировочный план. Коллектив Сорина уже проводит первый подготовительный сбор, Устюгов его пропускает, но присоединится к команде ко второму.
- 4 июня 2022
-
07:28
- 3 июня 2022
-
09:12
-
08:23
- 2 июня 2022
-
18:08
-
17:17
-
16:37
-
16:32
-
14:03
-
12:03
- 1 июня 2022
-
23:30
-
22:39
- 31 мая 2022
-
16:31
-
15:04
-
13:33
-
12:58
-
12:37
- 30 мая 2022
-
14:15
- 29 мая 2022
-
14:17
- 28 мая 2022
-
20:50
-
18:33
-
12:15
-
11:41
- 27 мая 2022
-
22:23
-
21:54
-
15:55
-
15:33
-
12:37
- 26 мая 2022
-
21:15
-
19:27
-
16:47
-
16:18
-
16:02
-
15:17
-
15:16
-
14:43