Дарья Непряева: сколько бы ни говорили, какие у Бородавко сильные нагрузки, я справляюсь

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала о первых тренировках в группе Юрия Бородавко.

«Я справляюсь. Мне очень нравится здесь тренироваться. Сколько бы ни говорили, какие здесь заоблачные нагрузки, я справляюсь. Не гонюсь за кем-то, делаю всё в своей интенсивности, в своём пульсе.

Как общение с коллективом? Меня тоже подкалывают. Ко мне суперское отношение. Не знаю, как на самом деле, но я так чувствую. Меня никто не обижает.

Помогает ли сестра? Да нет, она – отдельно, я – отдельно», – сказала Дарья Непряева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Иван Якимушкин заявил, что начало тренировок в группе Юрия Бородавко даётся ему тяжело.

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