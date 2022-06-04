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Сергей Устюгов — о краже велосипеда: мне все сразу сказали, что могу с ним попрощаться

Сергей Устюгов — о краже велосипеда: мне все сразу сказали, что могу с ним попрощаться
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Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов признался, что не рассчитывает вернуть украденный велосипед.

«Всегда, когда приезжаю в Екатеринбург, стараюсь проводить тренировки на велосипеде. Вот и сегодня планировал занятие на три часа, но обнаружил кражу. Поскольку каждый день катаюсь, оставлял велосипед на лестничной площадке, думал, с ним ничего не случится. Что ж, на ошибках учатся, жаль только, что в данном случае на своих. Написал заявление в полицию, обещали прислать опергруппу. Также выложил всё в социальные сети, паблики в Екатеринбурге подхватили, за что выражаю им благодарность. Мне все сразу сказали, что можешь с ним попрощаться. Как выяснилось, в этом районе Екатеринбурга кражи велосипедов происходят постоянно», — приводит слова Устюгова «РИА Новости Спорт».

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