Сергей Устюгов — о краже велосипеда: мне все сразу сказали, что могу с ним попрощаться

Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов признался, что не рассчитывает вернуть украденный велосипед.
«Всегда, когда приезжаю в Екатеринбург, стараюсь проводить тренировки на велосипеде. Вот и сегодня планировал занятие на три часа, но обнаружил кражу. Поскольку каждый день катаюсь, оставлял велосипед на лестничной площадке, думал, с ним ничего не случится. Что ж, на ошибках учатся, жаль только, что в данном случае на своих. Написал заявление в полицию, обещали прислать опергруппу. Также выложил всё в социальные сети, паблики в Екатеринбурге подхватили, за что выражаю им благодарность. Мне все сразу сказали, что можешь с ним попрощаться. Как выяснилось, в этом районе Екатеринбурга кражи велосипедов происходят постоянно», — приводит слова Устюгова «РИА Новости Спорт».
- 4 июня 2022
-
12:14
-
10:21
-
09:56
-
07:28
- 3 июня 2022
-
09:12
-
08:23
- 2 июня 2022
-
18:08
-
17:17
-
16:37
-
16:32
-
14:03
-
12:03
- 1 июня 2022
-
23:30
-
22:39
- 31 мая 2022
-
16:31
-
15:04
-
13:33
-
12:58
-
12:37
- 30 мая 2022
-
14:15
- 29 мая 2022
-
14:17
- 28 мая 2022
-
20:50
-
18:33
-
12:15
-
11:41
- 27 мая 2022
-
22:23
-
21:54
-
15:55
-
15:33
-
12:37
- 26 мая 2022
-
21:15
-
19:27
-
16:47
-
16:18
-
16:02