Сергей Устюгов — о краже велосипеда: мне все сразу сказали, что могу с ним попрощаться

Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов признался, что не рассчитывает вернуть украденный велосипед.

«Всегда, когда приезжаю в Екатеринбург, стараюсь проводить тренировки на велосипеде. Вот и сегодня планировал занятие на три часа, но обнаружил кражу. Поскольку каждый день катаюсь, оставлял велосипед на лестничной площадке, думал, с ним ничего не случится. Что ж, на ошибках учатся, жаль только, что в данном случае на своих. Написал заявление в полицию, обещали прислать опергруппу. Также выложил всё в социальные сети, паблики в Екатеринбурге подхватили, за что выражаю им благодарность. Мне все сразу сказали, что можешь с ним попрощаться. Как выяснилось, в этом районе Екатеринбурга кражи велосипедов происходят постоянно», — приводит слова Устюгова «РИА Новости Спорт».