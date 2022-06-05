Чемпионка мира Эбба Андерссон недовольна нововведениями FIS в лыжных гонках

Призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон высказалась об уравнении дистанций у женщин и мужчин.

«Хорошо, что наш вид спорта стал более равноправным, и FIS осмеливается пойти на этот шаг. Но, мы остаёмся привязаны к трём определённым дистанциям, одну из которых (50 км) пробежим лишь один раз в сезоне Кубка мира. Немного грустно, что исчезли 15 и 30 км. Мы могли бы иметь большее разнообразие», — приводит слова Андерссон Expressen.

Также Эбба выразила недовольство изменениями в системе начисления очков на Кубке мира. Со следующего сезона разрыв между представителями топ-5 будет всего 5 очков.

«Новая система заставляет таких лыжников, как я, задуматься, стоит ли вообще пытаться бороться за общий зачёт Кубка мира. Теперь выгодно участвовать в большом количестве гонок. Но я не такой лыжник, который поддерживает достаточно высокий уровень в спринте. В каждой гонке Швеция может выставить шесть лыжников. Очень сложно попасть в шведскую спринтерскую команду, и от этого недополучишь довольно много очков. Да и в гонках мы выходим для того, чтобы бороться за победу или как минимум за 2-3 места, но уж никак не за 4-5-6 места. Нужно, наоборот, давать больший разрыв за подиум, а не уменьшать его», — сказала лыжница.