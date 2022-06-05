Тренер Степановой объяснил, почему лыжница тренируется в Австрии, а не со сборной России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему его подопечная, олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова тренируется в Австрии.

«У моей группы в период с 3 по 13 июня нет централизованной подготовки, и спортсмены выбирают место нахождения и тренировок самостоятельно. Вероника недобрала дни на высоте и тренировочных часов, поэтому приняли решение отправить её в Рамзау, где есть высота и специализированная роллерная трасса, где можно тренироваться самостоятельно без сопровождения. К примеру, Татьяна Сорина выбрала Архыз на межсборье, но катается по автомобильной дороге под моим контролем и сопровождением», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.