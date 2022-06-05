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«Возвращение». Йоханнес Клебо показал фото с тренировки

«Возвращение». Йоханнес Клебо показал фото с тренировки
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Пятикратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал свежие фотографии с предсезонной подготовки.

«Возвращение», – написал спортсмен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция), но, несмотря на это, он всё равно одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

Ранее олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова объяснила, почему Александр Большунов и Йоханнес Клебо – уникальные спортсмены.

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