«Возвращение». Йоханнес Клебо показал фото с тренировки

Пятикратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал свежие фотографии с предсезонной подготовки.

«Возвращение», – написал спортсмен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция), но, несмотря на это, он всё равно одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

Ранее олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова объяснила, почему Александр Большунов и Йоханнес Клебо – уникальные спортсмены.