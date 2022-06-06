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Тренер сборной России по лыжам Перевозчиков рассказал, как прошёл первый сбор команды

Тренер сборной России по лыжам Перевозчиков рассказал, как прошёл первый сбор команды
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал о первом сборе национальной команды.

«Сборы прошли нормально, без эксцессов. Пришла молодёжь. Плюс ко всему прочему пришли девчонки. Поэтому работать стало более ответственно, поскольку молодые ещё не всё понимают, не освоились. В то же время работать стало интереснее. У каждого новая жилка появилась. Тем не менее все справились с нагрузкой согласно плану.

Сейчас подготовительный период. Не нужно делать выводов по первому сбору. Все подошли к этому сбору по-разному, все и отдыхали по-разному. Большая разница между самым младшим и старшим членом команды. Очень сложно делать выводы. Это сбор выравнивающий, чтобы на следующем уже выполнять более-менее равномерную нагрузку», — сказал Перевозчиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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