Александр Большунов выступил против уравнения дистанций для мужчин и женщин в лыжах
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов оценил решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) уравнять дистанции у мужчин и женщин.
«Это неправильно. Перед тем как принимать такие решения, нужно советоваться со спортсменами, устраивать голосование — кто поддерживает, а кто против. У мужчин и женщин разные организмы, мужчины должны бегать свои дистанции, женщины — свои», — цитирует Большунова ТАСС.
Ранее конгресс FIS уравнял женские и мужские дистанции в лыжных гонках. У мужчин дистанции 15 км и 30 км сократились до 10 км и 20 км соответственно, у женщин дистанция марафона увеличилась с 30 км до 50 км.
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