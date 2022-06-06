Александр Большунов выступил против уравнения дистанций для мужчин и женщин в лыжах

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов оценил решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) уравнять дистанции у мужчин и женщин.

«Это неправильно. Перед тем как принимать такие решения, нужно советоваться со спортсменами, устраивать голосование — кто поддерживает, а кто против. У мужчин и женщин разные организмы, мужчины должны бегать свои дистанции, женщины — свои», — цитирует Большунова ТАСС.

Ранее конгресс FIS уравнял женские и мужские дистанции в лыжных гонках. У мужчин дистанции 15 км и 30 км сократились до 10 км и 20 км соответственно, у женщин дистанция марафона увеличилась с 30 км до 50 км.

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