Мария Истомина объяснила, чем опасно увеличение дистанции марафона для лыжниц

Российская лыжница, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Мария Истомина прокомментировала решение FIS уравнять мужские и женские дистанции в лыжных гонках. Истомина выразила опасение, что увеличение дистанции женского марафона с 30 до 50 км может привести к плохим последствиям.
«Я не очень положительно отношусь к решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) об уравнивании женских и мужских дистанций в лыжных гонках. Не считаю, что девочки не смогут пробежать 50 км — это реально, мы делаем это на тренировках. Но у нас идёт этап за этапом, и если мужчина может восстановиться после этой дистанции, то девушке нужно больше времени на восстановление. Иначе может быть наложение нагрузок друг на друга и переутомление», — цитирует Истомину ТАСС.
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