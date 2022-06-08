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Александр Большунов — об отстранении: мотивация доказать миру, кто на самом деле сильный

Александр Большунов — об отстранении: мотивация доказать миру, кто на самом деле сильный
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, как воспринимает решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Когда складываются не совсем хорошие обстоятельства, когда нас закрывают и не дают выступать, то это становится мотивацией, чтобы доказать миру, кто на самом деле сильный», — приводит слова Большунова сайт ГТРК «Пенза».

Напомним, на прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.

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