Александр Большунов — об отстранении: мотивация доказать миру, кто на самом деле сильный

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, как воспринимает решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
«Когда складываются не совсем хорошие обстоятельства, когда нас закрывают и не дают выступать, то это становится мотивацией, чтобы доказать миру, кто на самом деле сильный», — приводит слова Большунова сайт ГТРК «Пенза».
Напомним, на прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.
- 8 июня 2022
-
00:48
-
00:35
- 7 июня 2022
-
08:20
- 6 июня 2022
-
16:30
-
15:04
-
14:49
-
13:47
-
10:17
-
08:58
- 5 июня 2022
-
23:55
-
18:15
-
17:55
-
17:00
-
12:44
- 4 июня 2022
-
20:08
-
12:14
-
10:21
-
09:56
-
07:28
- 3 июня 2022
-
09:12
-
08:23
- 2 июня 2022
-
18:08
-
17:17
-
16:37
-
16:32
-
14:03
-
12:03
- 1 июня 2022
-
23:30
-
22:39
- 31 мая 2022
-
16:31
-
15:04
-
13:33
-
12:58
-
12:37
- 30 мая 2022
-
14:15