Большунов рассказал, как сейчас воспринимает трудности, с которыми столкнулся перед ОИ

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, как переосмыслил трудности, с которыми столкнулся перед Олимпийскими играми – 2022 в Пекине (Китай).

«А как всё складывалось перед Олимпийским играми, можно сказать, было много таких обстоятельств, когда казалось, что будет очень тяжело добиться золотой медали. Но, в принципе, все те обстоятельства, которые были, если ты реально переходишь, перешагиваешь через них, награда всё-таки достигается», — сказал Большунов в эфире ГТРК «Пенза».

Напомним, на Олимпиаде Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.