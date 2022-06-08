Вероника Степанова рассказала, как к ней относятся в Западной Европе

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, с каким отношением к себе сталкивается в Западной Европе.

«Никаких изменений в отношении к себе в Западной Европе я не заметила. Как (относительно редкие) фэны лыжных гонок после Олимпиады, в феврале, узнавали, подходили и просили о совместном фото, так и просят. Не больше и не меньше. Кто хотел пообщаться — с тем парой слов перекинулась. Негатива и стремления вступить в политические дискуссии не было. Кто хотел со мной потренироваться — потренировался немного. Никто, с кем хотела сама увидеться, от встреч не отказался.

Единственное, что изменилось, — некоторые западные коллеги деликатно просят в моих бурных соцсетях их имена не упоминать, фото наших встреч не публиковать. На всякий случай, опасаются каких-то последствий — причём каких, сами не знают, кажется. Или не хотят говорить.

Мне рассказывали, что в СССР не было принято об общении с «западниками» никому рассказывать. Теперь, похоже, всё наоборот?» — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам: