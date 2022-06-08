Елену Вяльбе наградили знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью»

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью».

«Вручил Елене Вяльбе знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью», как и обещал в марте на чемпионате страны.

Уже 12 лет она руководит спортивной федерацией. Добилась выдающихся результатов. Всё это время мы плодотворно сотрудничаем. Благодаря большой работе лично Елены Валерьевны и всей её команды в этом году у Тюменской области один из лучших результатов на зимних Олимпийских играх. Из шести медалей пять на счету лыжников: два золота, два серебра и бронза.

Наши спортсмены традиционно входят в сборную страны, в предстоящем сезоне в основном составе – предварительно семь тюменских лыжников», — написал Моор в своём телеграм-канале.