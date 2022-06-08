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Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам 2023 года

Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам 2023 года
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Чемпионат России 2023 года по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор со ссылкой на беседу с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«Обсудили с Еленой Валерьевной планы на будущее. На базе нашей «Жемчужины Сибири» основная команда проведёт несколько тренировочных сборов. В марте 2023 года Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам», — написал Моор в своём телеграм-канале.

Напомним, прошлогодний чемпионат России прошёл в Сыктывкаре.

Под конец прошлого сезона российских лыжников отстранили от международных соревнований. В завершившемся сезоне Кубка мира Наталья Непряева выиграла «Большой хрустальный глобус» среди женщин, а Александр Большунов уступил в борьбе за главный титул сезона норвежцу Йоханнесу Клебо.

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