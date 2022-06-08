Вик Уайлд вошёл в состав кандидатов в сборную России по сноуборду

Двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи, бронзовый призёр пекинской Олимпиады 35-летний Вик Уайлд вошёл в состав кандидатов в сборную России по сноуборду на сезон-2022/2023, сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ.

Ранее Уайлд говорил, что закончит спортивную карьеру в случае завоевания медали на Играх-2022 в Пекине.

В основной состав мужской сборной также вошли трёхкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, чемпион мира 2015 года Андрей Соболев и серебряный призёр Игр в Сочи Николай Олюнин. При этом чемпионка мира 2021 года София Надыршина включена в юниорский состав сноубордисток 2003-2007 годов рождения. Всего в основном составе национальной команды 22 женщины и 27 мужчин. В тренерском штабе всей сборной 70 специалистов вместе с главным тренером Денисом Тихомировым.