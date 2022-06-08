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Менеджер сборной Норвегии раскритиковал FIS за мягкую позицию по отношению к россиянам

Менеджер сборной Норвегии раскритиковал FIS за мягкую позицию по отношению к россиянам
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Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг открыто раскритиковал позицию Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) касательно участия россиян в соревнованиях под своей эгидой.

«Я удивлён формулировкой FIS, согласно которой они не допускают россиян до соревнований якобы из соображений безопасности. Они не смогли чётко дистанцироваться от военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), которую ведёт Россия. Большинство спортивных организаций в мире сделали это, поэтому я считаю, что FIS тоже должна чётко дистанцироваться от военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и не прикрываться оговоркой о безопасности.

Глава Федерации лыжных гонок Норвегии ясно и чётко высказал свою позицию. Он ясно дал понять, что не хочет участия России из-за военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Он был обеспокоен не соображениями безопасности», — приводит слова Бьервига Dagbladet.

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