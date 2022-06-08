Менеджер норвежцев назвал условия, при которых россияне смогут вернуться на Кубок мира

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг оценил перспективы возвращения российских лыжников на соревнования под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Крайне маловероятно, что они будут на Кубке мира в следующем сезоне. Для их возвращения нужно не только завершение военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), должно быть мирное соглашение и возмещение ущерба Украине. Важно донести до них, что спорт стоит именно за это. Не то чтобы мы не хотим соревноваться с российскими спортсменами, мы просто указываем российской системе, что это неприемлемо в 2022 году», — приводит слова Бьервига Dagbladet.

Напомним, 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях до конца сезона. Примут ли они участие в следующем, на данный момент неизвестно.