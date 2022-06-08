Тренер норвежских лыжников высказался о возможности возвращения россиян на Кубок мира

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум ответил, ожидает ли возвращения российских лыжников на соревнования Кубка мира.
«Причина, по которой я надеюсь увидеть Россию на Кубке мира, состоит в том, что это будет значить, что военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончится. Если же всё будет как сейчас, то Россия участвовать не будет. С чисто спортивной точки зрения я надеюсь, что все лучшие выйдут на старт, но не при текущих обстоятельствах», — цитирует Носсума Dagbladet.
Напомним, 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Примут ли они участие в следующем, на данный момент неизвестно.
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