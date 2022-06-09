«Ой, да не парьтесь вы, переживём». Елена Вяльбе — об отсутствии в совете FIS россиян

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как её отсутствие в Совете Международной федерации лыжного спорта (FIS) может отразиться на спорте в России.

«Ой, да не парьтесь вы по этому поводу. Всё это мы переживём. Выборы через два года – за этот срок, я уверена, что ничего суперсложного не произойдёт. Конечно, когда ты находишься в Совете, то имеешь больше информации и на самом высоком уровне высказываешь своё мнение.

Но при этом писать в совет письма FIS нам никто не запрещал, поэтому мы как были всегда, так и останемся такими же активными. Как нас и раньше особо не сильно слушали – сейчас, наверное, тоже не будут. Но мы настойчивы и будем всё равно биться!» — сказала Вяльбе на видео от телеграм-канала «Тюменская арена».