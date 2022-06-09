Клебо сообщил, что проведёт отдельные высотные сборы вне национальной команды

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо рассказал о планах подготовки к новому сезону. Спортсмен сообщил, что запланировал провести высотные сборы отдельно от национальной команды.



«Я отправлюсь на высоту. Считаю, что это важно для моего прогресса. Посмотрим, как мне удастся оптимизировать процесс. Хочу, чтобы дни были максимально полезными для меня», —цитирует Клебо NRK.



Сборная Норвегии планирует провести семь сборов перед стартом нового сезона. Если Клебо не откажется от высотных сборов, то пропустит до трёх из них.

Ранее норвежский лыжник призвал не допускать россиян на соревнования в следующем сезоне. Клебо заявил, что до окончания конфликта россиян нельзя пускать на Кубок мира.