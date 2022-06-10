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Крюгер: был удивлён тем, что так неожиданно решили уравнять женские и мужские дистанции

Крюгер: был удивлён тем, что так неожиданно решили уравнять женские и мужские дистанции
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер высказался о выравнивании длины дистанций у женщин и мужчин. Норвежский лыжник признался, что был удивлён решением FIS уравнять дистанции.

«Я был сильно удивлён. Нам ничего не говорили до этого. На мой взгляд, странно, что всё так неожиданно и быстро решили, особенно учитывая, что большинство было против», — цитирует Симена Хегстада Крюгера Dagbladet.

Ранее комитет по лыжным гонкам FIS проголосовал за уравнение дистанций женщин и мужчин, что вызвало большой резонанс.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) представила возможный календарь Кубка мира сезона-2022/2023, в котором, помимо спринтов, станет больше гонок на 10 и 20 км.

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