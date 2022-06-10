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Тириль Венг — об уравнении дистанций: нас спросили, но не услышали

Тириль Венг — об уравнении дистанций: нас спросили, но не услышали
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Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг прокомментировала решение FIS уравнять женские и мужские дистанции в лыжных гонках. Это решение вызвало большой резонанс. По словам Венг, спортсменок спрашивали об их мнении, раздавая опросники. Но, как отмечает норвежка, большинство из них были против.

«Большинство хотело оставить всё, как было. Поэтому нас спросили, но не услышали. В то же время очень интересно, что появляется что-то новое. Возможно, будет здорово. Но мне не кажется, что марафон на 50 км вызовет интерес», — цитирует Венг Dagbladet.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) представила возможный календарь Кубка мира сезона-2022/2023, в котором, помимо спринтов, станет больше гонок на 10 и 20 км.

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