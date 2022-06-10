Эмиль Иверсен — об уравнении дистанций: это было как гром среди ясного неба

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировала решение FIS уровнять женские и мужские дистанции в лыжных гонках. Это решение вызвало большой резонанс. Многие спортсмены высказались против решение. Особенно неоднозначным стало намерение проводить женский марафон на 50 км.



«На мой взгляд, это решение было как гром среди ясного неба. Я не знаю о нём до весны, я не знал, что это обсуждалось. Решаем не мы. Я не уверен, что в нашем мнении были заинтересованы. Не чувствовал, что у нас есть право голоса», — цитирует Иверсена Dagbladet.



Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) представила возможный календарь Кубка мира сезона-2022/2023, в котором, помимо спринтов, станет больше гонок на 10 и 20 км.