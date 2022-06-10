Лотта Венг: не знаю, кто именно принимал решение об уравнении дистанций

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг прокомментировала решение FIS уровнять женские и мужские дистанции в лыжных гонках. Это решение вызвало большой резонанс. Многие спортсмены высказались против решение. Особенно неоднозначным стало намерение проводить женский марафон на 50 км.



«Мы не могли особо повлиять. Я думаю, что это не очень хорошо. Я не знаю, кто именно принимал решение. Сейчас очень по-современному быть феминисткой. Конечно, есть и преимущества», — цитирует Венг Dagbladet.



Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) представила возможный календарь Кубка мира сезона-2022/2023, в котором, помимо спринтов, станет больше гонок на 10 и 20 км.

Напомним, российских лыжников ранее отстранили от международных соревнований.