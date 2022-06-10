Юрий Бородавко оценил в процентах шансы на возвращение России на лыжный Кубок мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил шансы на то, что национальной команде вернут допуск на этапы Кубка мира. Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от международных соревнований в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Думаю, что 90 на 10. 90% — что не допустят, 10% — что допустят.

Есть понимание, что от этого проиграют все. Без российских спортсменов конкуренция не будет полноценной. Потеряется и зрительский интерес. Это бизнес, могут уйти рекламодатели, потому что не будет той напряжённой борьбы, которая была на протяжении стольких лет», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам: