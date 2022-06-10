«Ни в какие ворота не лезет». Бородавко об уравнении дистанций для мужчин и женщин в лыжах

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) уравнять дистанции у мужчин и женщин.

«Когда разговор шёл, что женщин уравняют с мужчинами, для меня это был разговор об увеличении женских дистанций. Но когда сделали наоборот — это ни в какие ворота не лезет.

Я не пойму, как руководство FIS принимает решения. Это какие-то непонятные эксперименты на лучших спортсменах мира. Если это инициатива Вегарда Ульванга, так пусть обкатывает эту систему у себя в Норвегии! Получается, что пошли на поводу у одного человека, который исполнил свои хотелки и ушёл.

Это всё делается в угоду только одному спортсмену. Каждый год увеличивают количество спринтов, дистанцию сократили до 10 километров. Все гонки преследования превращаются в масс-старт, будут иметь преимущество быстрые финишеры. Имею ли я в виду Йоханнеса Клебо? Конечно, его», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Ранее конгресс FIS уравнял женские и мужские дистанции в лыжных гонках. У мужчин дистанции 15 км и 30 км сократились до 10 км и 20 км соответственно, у женщин дистанция марафона увеличилась с 30 км до 50 км.

Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам: