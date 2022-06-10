Юрий Бородавко рассказал, в каком настроении находится Александр Большунов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, в каком настроении сейчас находится трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«Подготовку к новому сезону он начал более спокойно. Первый сбор прошёл по намеченному плану. Не было травм, как в прошлом году, всё идёт своим чередом.

Видно, что в психологическом плане он стал намного раскованнее. Но, как и прежде, раньше всех выходит на тренировки, делает такие же объёмы, как и все, или даже чуть больше», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Также Юрий Бородавко жёстко раскритиковал уравнение дистанций у мужчин и женщин в лыжных гонках на Кубке мира.



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