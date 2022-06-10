Елена Вяльбе рассказала о подготовке к сезону сборной России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе рассказала, как её подопечные готовятся к сезону-2022/2023.

«Первые сборы уже состоялись. Я довольна, всё в порядке, слава богу. Да, травмирована та же Юлия Ступак, которая вынуждена была раньше времени уехать с первого сбора в Крыму и раньше остальных приедет в Малиновку. Скажу, что у многих есть сейчас какие-то небольшие проблемы, но это абсолютно рабочие моменты, на которых не стоит заострять внимание.

Первый общий сбор национальной команды в этом году состоится в Малиновке. Кто-то уже находится на месте, кто-то приедет сегодня-завтра, последние спортсмены заедут 13 июня. Всё как всегда, ничего не меняется. У нас будет общее фотографирование, общее собрание, отдельные совещания с тренерами и сервисменами», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам: