«Бросили одну против всех». Валерий Сысоев — о неизбрании Елены Вяльбе в Совет FIS

Кавалер Олимпийского ордена, член президиума исполкома ОКР Валерий Сысоев заявил, что его удручает реакция спортивного руководства России на отстранение спортсменов от участия в международных турнирах.

«Больше всего удручает, что мы начисто проиграли свою международную спортивную политику. Накапливалось на протяжении многих лет, и сейчас проявилось, потому что тыл не был прикрыт. Посмотрите на позицию международных спортивных федераций, где, замечу, достаточно много российских представителей. Вы видели хоть одно интервью, в котором кем-то из них было высказано несогласие или хотя бы сделан анализ и дана оценка происходящему? Есть такая организация — Всемирная ассоциация олимпийцев, которую возглавляет бывший пятиборец Жоэль Бузу. Исполком этой организации не согласился с рекомендациями МОК по поводу отстранения российских и белорусских атлетов. Думаете, кто-то из российских международных чиновников подхватил эту тему в медиапространстве? Нет.

Каждая из федераций действует обособленно. Мы были сильны, когда в стране существовала единая концепция взглядов и мощные связи. Это и называется международной спортивной политикой. Сейчас никакой политики не осталось, как и никакой концепции, хотя это огромный и очень важный пласт работы. Ту же Вяльбе бросили одну против всех. Что, кто-то из российского спортивного руководства поехал на конгресс FIS? Кто-то попытался поднять эту тему до выборов в разговоре с президентом МОК Томасом Бахом или использовать какие-то иные рычаги?

Говорите, президент ОКР не может ездить на все конгрессы? Видите ли, в чём вопрос: в том же российском биатлоне я, например, не вижу ни одной фигуры, за которую можно было бы всерьёз бороться. В то время как Вяльбе соответствует абсолютно всем критериям. Она выдающаяся спортсменка, очень незаурядный руководитель, который с нуля прошёл все управленческие этапы, контактный и очень разумный человек, для которого интересы собственной страны важны ничуть не меньше, чем интересы мирового лыжного спорта. Не стоит, кстати, забывать и о том, что вплоть до последних выборов Лена была в Совете FIS единственной женщиной. Если МОК на всех углах твердит о гендерной политике, почему не задать вопрос, не потребовать от Баха официальных и, главное, публичных объяснений? Почему мы боимся сказать прямо: господин Бах, своими действиями вы усугубляете проблемы взаимодействия и межнациональных отношений в мире?» — приводит слова Сысоева RT.