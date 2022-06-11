Эвен Нортуг: не хочу видеть ни российского флага, ни костюмов российских лыжников

Эвен Нортуг, лыжник сборной Норвегии и брат двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга, высказался об отстранении россиян от международных соревнований.
«Нормально то, что не нужно смешивать спорт и прочее, но в России на это сделан упор, потому что спортсмены являются частью армии.
С одной стороны, то, что Россия, у которой так много хороших спортсменов, не участвует в соревнованиях, — позор для лыжных гонок. Но в этом нет ничего личного, в этом есть сигнал. Для них должны быть какие-то последствия.
По крайней мере, я не хочу видеть ни российского флага, ни костюмов российских лыжников.
Да, есть несколько российских лыжников, с которыми я общаюсь. Те, кто знает английский, всегда были со мной приветливы. Конечно, не очень красиво говорить, что я не хочу видеть их на лыжных трассах. Ранее мы спорили о допинге, но это какая-то мелочь на фоне происходящего», — приводит слова Нортуга-младшего VG.
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