Эвен Нортуг: не хочу видеть ни российского флага, ни костюмов российских лыжников

Эвен Нортуг, лыжник сборной Норвегии и брат двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира Петтера Нортуга, высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

«Нормально то, что не нужно смешивать спорт и прочее, но в России на это сделан упор, потому что спортсмены являются частью армии.

С одной стороны, то, что Россия, у которой так много хороших спортсменов, не участвует в соревнованиях, — позор для лыжных гонок. Но в этом нет ничего личного, в этом есть сигнал. Для них должны быть какие-то последствия.

По крайней мере, я не хочу видеть ни российского флага, ни костюмов российских лыжников.

Да, есть несколько российских лыжников, с которыми я общаюсь. Те, кто знает английский, всегда были со мной приветливы. Конечно, не очень красиво говорить, что я не хочу видеть их на лыжных трассах. Ранее мы спорили о допинге, но это какая-то мелочь на фоне происходящего», — приводит слова Нортуга-младшего VG.