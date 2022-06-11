«Выглядит очень некрасиво». Эрик Вальнес – о заявлениях некоторых российских лыжников
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в командном спринте, норвежский лыжник Эрик Вальнес высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить россиян и белорусов от международных стартов, которое было принятно 1 марта. Смогут ли они участвовать в соревнованиях грядущего сезона-2022/2023, на данный момент неизвестно.
«Мы не знаем, что у них в голове и что они отстаивают. Конечно, много тех, кто против того, что происходит. Их, конечно, очень жаль. Но некоторые выступили с заявлениями в поддержку военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Это выглядит очень некрасиво. Поступая так, вы сами отталкиваете от себя», — приводит слова Вальнеса VG.
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