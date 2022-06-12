Иверсен назвал лыжников, которые будут конкурировать с норвежцами на КМ вместо россиян

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о том, что следующий сезон Кубка мира может пройти без представителей России.

«Кубок мира без россиян – особенный продукт, без них на старте соревнования будут хуже. Но в нынешней ситуации другого выхода нет. Тем не менее хороших схваток всё равно будет много.

Думаю, найдётся несколько шведов, которые помогут нам сделать хорошее шоу. Вильям Порома был хорош в конце прошлого сезона, Калле Хальфварссон понемногу возвращается. Ийво Нисканена будет тяжело превзойти в классике. Да и вокруг меня целая команда сильных лыжников», — приводит слова Иверсена Langrenn.

Напомним, 1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях до конца сезона. Будут ли они выступать в следующем сезоне, на данный момент неизвестно.