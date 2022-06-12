Иверсен назвал лыжников, которые будут конкурировать с норвежцами на КМ вместо россиян

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о том, что следующий сезон Кубка мира может пройти без представителей России.
«Кубок мира без россиян – особенный продукт, без них на старте соревнования будут хуже. Но в нынешней ситуации другого выхода нет. Тем не менее хороших схваток всё равно будет много.
Думаю, найдётся несколько шведов, которые помогут нам сделать хорошее шоу. Вильям Порома был хорош в конце прошлого сезона, Калле Хальфварссон понемногу возвращается. Ийво Нисканена будет тяжело превзойти в классике. Да и вокруг меня целая команда сильных лыжников», — приводит слова Иверсена Langrenn.
Напомним, 1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях до конца сезона. Будут ли они выступать в следующем сезоне, на данный момент неизвестно.
- 12 июня 2022
-
13:34
-
12:51
-
00:49
- 11 июня 2022
-
22:56
-
11:31
-
11:15
-
11:01
-
10:52
- 10 июня 2022
-
22:05
-
13:03
-
11:58
-
11:00
-
10:37
-
10:22
-
09:32
-
09:02
-
00:22
-
00:10
- 9 июня 2022
-
23:44
-
20:43
-
13:37
-
00:43
- 8 июня 2022
-
21:45
-
21:37
-
21:27
-
21:11
-
21:10
-
17:17
-
17:13
-
15:00
-
14:10
-
13:22
-
08:00
-
00:48
-
00:35