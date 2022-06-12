Степанова — о том, почему отвечает норвежцам: у коллег развит комплекс превосходства

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова объяснила, почему отвечает на различные высказывания со стороны норвежских спортсменов.
«Меня иногда спрашивают: «Зачем тебе это надо, Иверсену отвечать, с другим норвежскими и не только лыжниками в диалог в медиа и в соцсетях вступать? Не лучше ли хранить гордое молчание?»
Не вижу в таком молчании ничего гордого.
У некоторых коллег на Западе развит superiority complex, комплекс превосходства. Им кажется, что они всё знают и понимают, во всём разобрались – их с детства приучали к мысли, что они избранные и они правы. Хочется мне их уверенность немного поколебать. В том числе и в том, что если говоришь по-английски и ездишь тренироваться в западную Европу, то ты насмотришься на их «невероятно прекрасный мир» и от этого как-то мировоззрение изменится коренным образом.
Не изменится. Мировоззрение – это куда больше, чем доступ в IKEA, McDonald's и Zara & +100500 ветряных электрогенераторов взамен российского газа. И им всем придётся научиться жить с тем, что мы совсем рядом, внешне похожи – но не такие как они», — написала Степанова в своём телеграм-канале.
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